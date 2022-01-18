Galatasaray'dan Fatih Terim'i çıldırtan karar! / 18.01.22

Son dakika spor haberi: Emir Kıvırcık ve Mario Branco defterini büyük oranda kapatan Galatasaray Başkanı Burak Elmasın Luis Campos için uğraştığı öğrenildi. Real Madrid, Monaco ve Lille gibi takımlarda görev alan Camposun CVsi ise Elması çok etkiledi. Camposun perşembe günü oynanacak Kasımpaşa maçında İstanbula gelip Galatasarayı izleyeceği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği iddia ediliyor. Öte yandan Campos, sarı-kırmızılıların genç yıldızı Mustafa Kapıyı ayartmış ve bonservis ücreti ödemeden Lillee transfer etmişti. O dönemde genç futbolcunun bu şekilde gitmesine Fatih Terim karşı çıkmıştı.