Galatasaray'ın St. Johnstone maçı sonrası gerginlik! Fatih Terim ve Muslera... / 10.08.21

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Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında St. Johnstone ile karşı karşıya gelirken, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ceza sahası içinde rakibine hamle yapmış ve hem kırmızı kart görmüş, hem de penaltıya sebebiyet vermişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Fernando Muslera arasında gerginlik çıktığı, Terim'in yaşanan bu olay sonrası sinirli bir şekilde soyunma odasını terk ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | GS haberleri