Galatasaray'ın transfer gündemindeki Halil Dervişoğlu için yeni formül (GS spor haberleri) / 20.08.21

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Son dakika spor haberi... Süper Lig'e 3 puanla merhaba diyen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play off turunda Randers ile 1-1 berabare kalırken, turu İstanbul'a bıraktı. Öte yandan transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmızılılar'da gündem yeniden Halil Dervişoğlu. Milli futbolcu için Brentford'a 6 milyon Euro'luk teklifte bulunan Aslan'ın ödeme planı da belli oldu. İşte detaylar... (GS haberi)