Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10'ar maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi / 25.10.21

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbiye sahne olacak. Sporting yenilgisi ile morali bozulan Kara Kartal, sahasında Cimbom'u devirip yeniden çıkışa geçmenin hesapları içinde. Avrupalı Aslan’da keyifler yerinde. Hedef ligdeki 3 haftalık zafer serisini dörde çıkarıp zirveye bir adım daha yaklaşmak. İşte 10'ar maddede Beşiktaş ve Galatasaray'da son durum...