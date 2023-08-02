GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yaptığı transferlerle sarı kırmızılı taraftarları mest eden Galatasaray yönetimi hız kesmiyor... Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğluna imza attıran ve en son 1 Ağustos Salı gecesi Kerem Demirbayı KAPa bildiren Galatasaray kısa süre önce dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramosu gündemine almıştı. PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramosun transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cimbomun Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ramosun transferi konusunda duruma müdahale etti. İşte Sergio Ramosun Cimboma transferi ile ilgili yaşanan son gelişmeler...GS haberleri