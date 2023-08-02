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Icardi'den Ramos'a sürpriz telefon! G.Saray menajerine şartları sordu / 02.08.23

Icardi'den Ramos'a sürpriz telefon! G.Saray menajerine şartları sordu / 02.08.23

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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01

Icardi'den Ramos'a sürpriz telefon! G.Saray menajerine şartları sordu / 02.08.23

Fotomaç 02:35
02

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao değere bindi! / 21.07.23

Fotomaç 00:18
03

Meira'dan Felix'e: Galatasaray doğru seçenek / 28.07.23

Fotomaç 00:27
04

Fenerbahçe'de veda vakti! Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor / 29.07.23

Fotomaç 00:16
05

Galatasaray'da bir imza daha! Transfer bu hafta açıklanacak / 01.08.23

Fotomaç 00:30
06

İlklerin takımı Galatasaray! Transferde o sınırı geçtiler / 30.07.23

Fotomaç 02:28
07

Tete çok yüksek uçtu / 30.07.23

Fotomaç 00:20
08

Fenerbahçe'de 3 isme yol göründü / 24.07.23

Fotomaç 00:21
09

Sacha Boey için Galatasaray'a teklif yükselttiler! / 23.06.23

Fotomaç 00:23
10

Galatasaray'a transferde rakip çıktı! Karabec... / 27.07.23

Fotomaç 00:18
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