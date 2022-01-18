Joachim Löw ısrarı! Tüm şartları kabul edildi / 18.01.22

Son dakika spor haberi: Fenerbahçenin Joachim Löw ısrarı sürüyor. Sezon sonuna kadar gemiyi İsmail Kartal ile limana taşıyacak sarı-lacivertliler gelecek sezon dünyaca ünlü bir hocaya takımı emanet etmek istiyor. Bir süredir Löw ile temaslarını sürdüren yönetim, Alman çalıştırıcıya ikinci teklifini yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Löwün tüm isteklerini kabul ederken, 30 milyon Fenerbahçeli seni bekliyor. Üstelik şanssızlıkla kaçırdığın bir şampiyonluk var. Onu almanın da zamanı geldi dediği ifade edildi.