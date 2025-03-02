Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Ligin 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Onvo Antalyasporu konuk edecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Akdeniz ekibini devirerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sahaya sürecekleri 11leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçının muhtemel 11leri... FB spor haberi