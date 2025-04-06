Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Ligin 30. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadında kozlarını paylaşacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupasında ezeli rakibi Galatasaraya elenen sarı-lacivertliler, Trabzonsporu yenerek hem moral depolamak hem de zirveyle arasındaki puan farkını 3e indirmek istiyor. Fatih Tekkenin takımın başına geçmesinin ardından yükselen bir ivme yakalayan bordo-mavililerse çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmaya kısa bir süre kala iki takımın da ilk 11leri büyük ölçüde netleşti. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11leri...