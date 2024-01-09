Beşiktaş, Trendyol Süper Ligde 16. hafta erteleme mücadelesinde saat 20.00de Çaykur Rizesporun konuğu olacak. Son maçlarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek hem camiasının yüzünü yeniden güldürmek hem de yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmayı hedefliyor. Beşiktaşta 8 futbolcu Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Siyahbeyazlı ekipte sakatlığı bulunan Chamberlainin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Colley ile Amartey kadroda yer alamayacak. Kamerun Milli Takımına davet edilen Aboubakar ile kadro dışı bırakılan Rosier ve Marsilyaya kiralanan Onanayla, sarı kart cezalısı Salih sahada olmayacak. Necip de tedbir amaçlı Rizeye götürülmedi.