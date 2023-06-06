Beşiktaşta Atibanın yerine düşünülen isimlerden biri olan Geoffrey Kondogbiadan kötü haber geldi. Beşiktaşın yaptığı 2.5 milyon euroluk teklifi reddeden İspanyol takımının teklif iyileştirilirse tekrardan masaya oturacağı belirtilse de, 30 yaşındaki Kondogbianın ise kariyerine Avrupada devam edebileceğini düşündüğü için Beşiktaşın teklifini kabul etmediği iddia edildi. Kondogbia bu sezon 13 maçta ilk 11de başlayabildi. Toplamda 27 maça çıkan Kondogbia gol katkısı veremezken yalnızca 2 asist yapabildi.