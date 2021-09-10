Ljajic ve Lens'ten Beşiktaş'a ağır fatura! / 10.09.21

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Son dakika haberi... Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta takımdan gönderilmesi planlanan Adem Ljajic ve Jeremain Lens, yönetimi adeta isyan noktasına getirdi. Transferin bitimine bir gün kala akşam saatlerinde Beşiktaş yönetimi kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic ile anlaşma zemini sağladı. ancak Sırp futbolcu sabah kararından caydı ve evrakları imzalamayacağını belirtip, takımda kaldı. Lens ise 1.8 milyon Euro maaşı olan Lens, takıma tahsis edilen lüks jiplerden bir tanesinin direkt olarak kendisine verilmesini talep edince görüşmeler tıkandı. İki futbolcuya ödenen bonservis bedeli ve yıllık ücretleri ise dudak uçuklatıyor.