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Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba / 08.06.24

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba / 08.06.24

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba / 08.06.24

Fotomaç 02:14
02

Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor / 07.06.24

Fotomaç 01:44
03

Jose Mourinho bu listede dünyada 5. sırada! / 07.06.24

Fotomaç 00:56
04

Ada basını yazdı: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! / 06.06.24

Fotomaç 00:21
05

Fenerbahçe'nin listesindeydi! Jose Mourinho transferi veto etti / 05.06.24

Fotomaç 00:20
06

Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Körfez'den talip çıktı / 04.06.24

Fotomaç 01:15
07

Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor / 04.06.24

Fotomaç 01:36
08

Galatasaray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde / 04.06.24

Fotomaç 00:53
09

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak / 03.06.24

Fotomaç 02:12
10

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer! / 03.06.24

Fotomaç 02:42
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