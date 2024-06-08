Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemine oldukça iddialı giriş yapacak. Hedefini yüksek tutan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, transfer politikasını belirledi. Gelecek sezon çılgın bir kadro kurmayı planlayan Cimbom, dört bir koldan saldırmaya başladı. Bütçe sıkıntısı olmadığını belirten Özbek, ‘Rüya takım için yıldızları bir an önce transfer edin dedi. Bu doğrultuda operasyonu sürdüren Aslanda 3 yıldız gündeme geldi. İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...