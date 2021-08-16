Lyon Ozan Tufan için geliyor! Transfer... / 16.08.21

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Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek mutlu ayrılırken, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe, bir yandan gelecek oyuncular için çalışmalar yaparken, diğer yandan gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor. Vitor Pereira'nın takımın başına gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Ozan Tufan'ın ayrılığı gündemde. Ozan için Fransız ekibi Olimpik Lyon'un, İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar... | FB haberleri