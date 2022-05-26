Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama! / 25.05.22

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçede transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. İsmail Krtal tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özilin geleceği de taraftarın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına Mesut ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER