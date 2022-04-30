Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi? / 30.04.22

Son olarak Süper Ligin 35. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 3-2lik galibiyetle ayrılarak galibiyet serisine devam etmişti. Sarı lacivertlilerde, bununla beraber sezon sonu için teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koçun, Jorge Jesus ile olan görüşmesi gündeme bomba gibi düşerken, Jesus ile anlaşılamaması halinde ibrenin Mircea Lucescuya döneceği Ukrayna basınına yazılmıştı. Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, yaptığı açıklamada Mircea Lucescuya Fenerbahçeyi sorduğunu ve tecrübeli teknik adamla, Fenerbahçe meselesini konuştuğunu anlattı. İşte o sözler... Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER