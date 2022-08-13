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7/24 Dinle Fotomaç Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson... / 13.08.22
Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson... / 13.08.22

Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson... / 13.08.22

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson... / 13.08.22

Fotomaç 01:07
02

Sevilla’ya Nelsson uyarısı / 11.08.22

Fotomaç 00:33
03

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye dev rakam! Teklif ortaya çıktı / 01.08.22

Fotomaç 00:36
04

Phil Jones sürprizi / 09.08.22

Fotomaç 00:38
05

Arda Güler rekor kırdı! / 04.08.22

Fotomaç 00:29
06

Szalai için Zenit devrede / 07.08.22

Fotomaç 00:27
07

Torino'nun Miha Zajc ısrarı! Yeni teklif... / 10.08.22

Fotomaç 00:23
08

Transferde Szalai düellosu! Jorge Jesus... / 08.08.22

Fotomaç 00:24
09

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Willian hamlesi! / 06.08.22

Fotomaç 00:21
10

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya 10 numarasını buldu! Matchoi Djalo / 05.08.22

Fotomaç 00:29
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