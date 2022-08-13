Son dakika spor haberi: Galatasarayın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İspanyol ekibi Sevillanın gündeminden düşmüyor. Transferde ısrarcı olan La Liga temsilcisi, sürekli olarak sarı-kırmızılıların kapısını çalıyor. İlk 3 teklifi reddeden Galatasaray yönetimi, pazarlıklarda taviz vermiyor. Cimbomun kararlı duruşu sonrası, Sevillanın teklif yükseltmesi bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken, Sevilla Futbol Direktörü Monchiden transferle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o sözler ve yaşanan son gelişmelerin detayları...