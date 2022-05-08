Ne de olsa Muslera! Müthiş bir maç çıkardı / 08.05.22

Sakatlıktan döndükten sonra formasına kavuşan Fernando Muslera, Başakşehir karşısında müthiş bir maç çıkarttı. İlk yarıda Berkayın net golünü çıkartan Uruguaylı eldiven, ikinci yarıda ise adeta Başakşehire tek başına direndi. 64te Tolganın mükemmel şutunu adeta uzayarak çıkartan Muslera, 89da ise Gulbrandsenin yakın mesafeden kafasını burnuyla kurtardı. Bu kurtarış sonrası sakatlık yaşayan ve burnu kanayan Muslera, mücadeleyi 10 kurtarışla tamamlamayı başardı. 2014-2015ten bu yana en fazla kurtarış yaptığı mücadeleyi Başakşehir karşısında oynamış oldu.