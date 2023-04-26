Trabzonsporda teknik direktör Bjelica, mevcut kadro ile ilgili henüz bir karar almadığını belirtti ve Takımla 2 idman yaptık ve 1 maça çıktık. 2-3 gün birlikte geçirdiğiniz insanlarla adil bir karar alabilmenin doğru olacağını düşünmüyorum. Kriterlere bakacağız. Sözleşmesi devam edecek ve etmeyecekler var. Ayrılacak ve gelecek oyuncular var ama bunun kararı verilmedi. Önümüzdeki sezon şablonunu çıkarma adına gençlere şans vereceğiz. 1.5 ayı önümüzdeki sezonun çizimleri olarak kullanmaya çalışacağız. ifadelerini kullandı. | Ts spor haberi