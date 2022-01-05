Odada başladı restoranda bitti! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi) / 05.01.22

Tecrübeli hoca Fatih Terim, Galatasaraya zarar verdiğimi, ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım dedi. Sayın Başkanımız ve yönetimin göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim diye ekledi. Burak Elmastan, İç kavgadan beslenenlerin sesi çok çıksa da G.Sarayı düşünenlerin desteği ile bildiğimiz yolda yürüyeceğiz açıklaması geldi. Terimin yaptığı bu açıklamanın ardından Floryada 2.5 saat süren Burak Elmas-Fatih Terim buluşması yaşandı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri GS spor haberi