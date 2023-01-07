Ozan Tufan adım adım Beşiktaşa doğru geliyor... Siyah-beyazlıların orta alandaki boşluğu doldurmak için kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu konusunda Hull City kulübüyle temaslar hızlandı. Yapılan ilk görüşmelerde kiralama teklifine olumlu yaklaşmayan ve bonservis şartı koşan İngiliz ekibi, Kiralama+satın alma opsiyonu önerisine sıcak baktı. Asbaşkan Emre Kocadağın, Hull Citynin sahibi Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların kiralık teklifine Onu size kiralarız ama zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla yanıtı verildi. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki hafta Ozanla ilgili son kararını İngiliz temsilcisine bildirecek.