Son dakika Galatasaray Giresunspor haberleri: Spor Toto Süper Ligin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunsporu konuk etti. Bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibine 1-0 mağlup oldu. Giresunspora galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti. Bu sonuçla birlikte Giresunspor ilk galibiyetine uzanırken, Galatasaray ise ilk yenilgisini almış oldu. Sabah Gazetesi yazarları da Galatasaray Giresunspor maçı ile ilgilş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...