Sevilla 15 milyon € ödeyecek / 12.07.22

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sevillaya giden Marcao Teixeiranın bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yapılan anlaşmaya göre Sevilla, şirketimize bonuslarla birlikte 15 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10u ayrıca Sevilla tarafından şirketimize ödenecektir.