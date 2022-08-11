Sevıllanın eski yıldızı ve Danimarka Milli Takımının yardımcı antrenörü Christian Poulsen, Victor Nelsson konusunda Elinizi çabuk tutun mesajı verdi. ABC gazetesine açıklamalarda bulunan Poulsen, Geleceği çok parlak ve çok fazla talibi var... Üstelik Sevillada oynamak istiyor. Daha ne olsun ifadelerini kullandı. Kopenhagda Galatasaray ile devam eden transfer görüşmelerini yakından takip ettiklerini belirtirken Premier Lig dahil pek çok üst düzey ligden oyuncuyla ilgilenen takımlar olduğunu söyledi.