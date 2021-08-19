Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta stopere 3 aday! Kaan Ayhan, Umtiti, Marcelo / 19.08.21

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Beşiktaş'ta transfer gündemi stoper bölgesi. Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan’ı renklerine katmak için tüm şartları zorluyor. Sassuolo’ya iki farklı teklif götüren yönetim, kiralama için de öneri hazırladı. Beşiktaş yönetimi, Kaan Ayhan’ın alamazsa rotasını İspanya’ya çevirecek. Sports’un haberine göre Umtiti için Barcelola’ya kiralama teklifi yapıldı. Lyon’un kadro dışı bıraktığı Marcelo Guedes yeniden gündeme geldi. Sambacının eşi “Türkiye” paylaşımlara yaparken, son karar Sergen Yalçın’ın.