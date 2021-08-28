Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia mesajı verdi! "Golcü transferi yoksa ben varım" (FB spor haberi) / 28.08.21

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Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki ile oynanan mücadelede hat-trick yaparak Fenerbahçe'nin gruplara kalmasında başrol oynayan Enner Valencia, forvet yokluğunda takımının en büyük gol umudu oldu. Ekvadorlu oyuncu, "Golcü transferi yoksa ben varım" mesajı verirken, camianın yüreğine su serpti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)