SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Phillip Cocu'dan Fenerbahçe itirafı! / 03.10.21

Fotomaç

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Bir dönem sarı lacivertlileri çalıştıran Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, ülkesinin basınına konuştu. Cocu, Fenerbahçe'ye dair yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de kupalar için oynayacağını düşündüğünü belirten Cocu, "Tamamen farklı bir kültürdeydim. Büyük bir meydan okumaydı ve tam olarak beni cezbeden şeydi. Fakat iş zorlu bir hikayeye döndü. Kulüp, UEFA'nın vesayetindeydi ve hiçbir oyuncu alamadı." dedi. İşte o sözler... | Fb haberleri