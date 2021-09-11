Son dakika Fenerbahçe haberi: Yönetiminden Vitor Pereira'ya mesaj! "En kritik sezon" (FB spor haberi) / 11.09.21

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasıyla birlikte şampiyonluğa odaklandı. Yönetim, teknik direktör Pereira’ya her fırsatta aynı mesajı veriyor. Performans alınamayan isimleri gönderip potansiyelli genç oyuncuları kadroya katan sarı lacivertliler, bu sezon alınacak şampiyonluğun kulübün geleceği adına önemli olduğunu düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)