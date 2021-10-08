Ara
Ara
7/24 Dinle Fotomaç SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den transfer edeceği isim! / 08.10.21
Fotomaç

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den transfer edeceği isim! / 08.10.21

Fotomaç

Son dakika haberi... Süper Lig'de ilk 8 haftanın ardından liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Tazminat krizi nedeniyle takımda kalan golcü oyuncuya Medipol Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Turuncu-lacivertlilerin başına geçen Emre Belözoğlu'nun Sinan Gümüş için ısrarcı olduğu ve ocak ayında iki kulübün masaya oturacağı kaydedildi. İşte detaylar...
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x