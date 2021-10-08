SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den transfer edeceği isim! / 08.10.21

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Son dakika haberi... Süper Lig'de ilk 8 haftanın ardından liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Tazminat krizi nedeniyle takımda kalan golcü oyuncuya Medipol Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Turuncu-lacivertlilerin başına geçen Emre Belözoğlu'nun Sinan Gümüş için ısrarcı olduğu ve ocak ayında iki kulübün masaya oturacağı kaydedildi. İşte detaylar...