Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Felipe Caicedo / 13.08.21

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Süper Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, henüz ilk 11 için bir golcü takviyesi yapılmadı. Birçok isimle görüşen sarı lacivertliler, herhangi bir isimde sona gelemedi. Kanarya, arayışlarına devam ederken İtalyan basını flaş bir ismi manşetlerine taşıdı. Buna göre Fenerbahçe, Lazio forması giyen Felipe Caicedo için girişimlerine başladı.