SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Her şeyi değiştiren karar! Mbaye Diagne... (GS spor haberi) / 03.10.21

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak Göztepe maçını kazanarak moral kazanan Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda gidecek mi kalacak mı denilen Diagne'ye yedek kalmak yaradı. Göztepe maçında sonradan girerek iyi bir performans sergileyen Diagne, Marsilya maçında da sonradan girerek etkili oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)