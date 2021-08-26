Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Falcao ücretine takım kuruldu! / 26.08.21

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Süper Lig'de ilk iki haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, taraftarlarını oldukça mutlu eden bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı kırmızılılar eski yönetimin yaptığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerinin ardından, Sacha Boey, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Morutan gibi isimleri kadrosuna kattı. Yalnızca Van Aanholt'un yaşının 30 üzeri olduğu bu transferlere 'bir Falcao parası' ödendi. İşte detaylar...