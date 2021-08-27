Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Marcao yolcu! İşte o teklif / 27.08.21

Fotomaç

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alıp kadro dışı bırakılan Marcao için teklifler gelmeye devam ediyor. Brezilyalı stopere Napoli ile Krasnodar talip. Teklifler istenilen seviyeye ulaşılırsa yollar ayrılacak. Yerine takviye yapılacak. (GS spor haberi)