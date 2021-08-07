Son dakika GS haberi: Galatasaray'dan ikinci transfer operasyonu! Terem Moffi ve Victor Nelsson... / 07.08.21

Fotomaç

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Radamel Falcao ve Mbaye Diagne’yi satış listesine koyan Cimbom’da, Mostafa Mohamed de formsuz olunca forvet arayışları hızlandı. Lorient’ten Terem Moffi ilk aday. Savunmaya alınacak Victor Nelsson için de Kopenhang ile görüşülüyor. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)