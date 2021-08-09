Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray rota değiştirdi! Yeni hedef Amine Harit / 09.08.21

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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir haftadan kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya forması giyen Claudinho ile ilgilendiği biliniyordu. Ancak gelen son haberlere göre Aslan transferde rota değiştirebilir. Sarı kırmızılılar, Claudinho transferi olmazsa Schalke'nin 10 numarası Amine Harit için devreye girecek.