Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe süper oldu! İşte ilk ve alternatif 11 / 04.09.21

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İlk geldiği dönemde elinde Robin van Persie, Diego, Luis Nani ve Kjaer gibi yıldızlar olan Vitor Pereira, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde de benzer bir lükse sahip oldu. Mesut Özil, Enner Valencia ve Luiz Gustavo gibi isimlerin yanına, son dönemde yıldızları parlayan Diego Rossi ve Berisha da katıldı. Pereira'yı kimi oynatacağı yönünde tatlı bir telaş sararken, Kanarya'nın kadrosundan çıkan iki farklı 11 rakiplere korku saldı.