Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisindeki kozu Anastasios Bakasetas! O istatistik... / 11.09.21

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Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasındaki dev buluşmada 12 Eylül Pazar günü Galalasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'un en büyük kozu Anastasios Bakasetas olacak. Sezona müthiş başlayan, Trabzonspor ve Yunanistan formalarıyla çıktığı 11 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki yıldız, Galatasaray karşısında da Abdullah Avcı'nın en önemli silahı olacak.