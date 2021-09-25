Son dakika Trabzonspor haberleri | Hugo özür diledi / 25.09.21

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Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Konyaspor maçının 8. dakikasında kırmızı kart görerek atılan Brezilyalı stoper, "Takım arkadaşlarımdan, kulübümden ve taraftarımdan özür dilemek istiyorum." dedi. Vıtor Hugo'nun paylaşımının altına başta takım kaptanı Uğurcan Çakır olmak üzere birçok oyuncudan da destek mesajı geldi. Uğurcan ve Bakasetas, Brezilyalı yıldıza moral vererek, "Sen bu takımın çok önemli bir parçasısın" diye konuştu.