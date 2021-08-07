Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş transfer önerisi! Steven Caulker... / 07.08.21

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Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takıma birçok takviye yapması beklenen Kanarya'da, ayrılıklar da birbiri ardına geliyor. Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakılırken, geçtiğimiz ay kadroya dahil edilen Steven Caulker da gözden çıkarıldı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş bir teklif geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (FB spor haberi)