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7/24 Dinle Fotomaç Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı / 04.06.21
Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı / 04.06.21

Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı / 04.06.21

150 Bölüm | 03:07:57

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01

Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı / 04.06.21

Fotomaç 00:54
02

Galatasaray'da Gedson Fernandes harekatı! / 06.01.22

Fotomaç 00:42
03

Sofiane Feghouli'ye yakın markaj! Fatih Terim onay verdi (GS spor haberi) / 01.01.22

Fotomaç 00:49
04

Kanarya'da iç transfer operasyonu! Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıl daha... (FB spor haberi) / 04.01.22

Fotomaç 00:49
05

Sinan Gümüş için Mesut Özil devrede! Transfer... / 07.01.22

Fotomaç 00:42
06

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Serdar Aziz bombası! / 29.12.21

Fotomaç 00:37
07

Cenk Tosun'dan Beşiktaş sorusuna flaş yanıt! / 03.01.22

Fotomaç 00:46
08

Barbosa’da Ada'dan rakip çıktı / 02.01.22

Fotomaç 00:41
09

Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası Edin Visca transferi zirvesi! Bonservisi... / 26.12.21

Fotomaç 00:35
10

Trabzonspor'un yıldızı Fode Koita: Beni ikinci yarı izleyin / 31.12.21

Fotomaç 01:05

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