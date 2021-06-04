Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı / 04.06.21

Önümüzdeki sezon takımı yabancı bir teknik adama emanet etmek isteyen Fenerbahçede yönetim, arayışlarını sürdürüyor. Portekiz ve Alman ekolüne ağırlık veren sarı-lacivertlilerde son olarak Romayı çalıştıran Paulo Fonseca ismi ön plana çıktı. Kanaryanın yetki verdiği menajer Batur Altıparmakın Paulo Fonsecanın menajeri Marco Abreu ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Altıparmakın sözleşme şartlarını başkan Ali Koça ilettiği ve pazarlıkların olumlu bir şekilde sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...