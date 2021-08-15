Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte son teklif... / 15.08.21

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Son dakika transfer haberi... Yeni sezonun ilk haftasında pazartesi günü Giresunspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da trasnfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kiraladığı Halil Dervişoğlu'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Milli futbolcu için İngiliz ekibine eni bir teklifte bulunan Cimbom'un, transferi bir an önce bitirmek istediği belirtildi. İşte detaylar...