Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Kaan Kairinen teklifi belli oldu! / 08.08.21

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasretine son vermek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu; Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, İsmail Köybaşı, Koita ve Dorukhan Toköz'le güçlendiren bordo-mavililer, Finlandiyalı orta saha oyuncusu Kaan Kairinen'i gündemine almıştı. Lilleström'de forma giyen Türk asıllı futbolcu için bordo-mavililerin yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...