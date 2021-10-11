Spor haberi: Deontay Wilder Tyson Fury maçı nasıl sonuçlandı? İşte o anlar... / 10.10.21

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Son dakika spor haberi: Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır siklet kemeri maçında ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury karşı karşıya geldi. Los Angeles kentinde düzenlenen müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Tyson Fury, Deontay Wilder'ı 11. rauntta nakavt ile mağlup ederek WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu unvanını korudu. Tyson Fury'nin bir sonraki maçtaki rakibinin, İngiliz boksör Anthony Joshua olması bekleniyor. İşte detaylar ve maçla ilgili o anlar...