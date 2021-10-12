SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi) / 12.10.21

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Spor haberi... Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşsa da ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor. İlk 8 haftada inişli çıkışlı bir performans gösteren Sarı-Kırmızılılar, topladığı 14 puanla 8. sırada bulunurken, forvet mevkindeki problem sürüyor. Hal böyle olunca ara transfer döneminde golcü bir ismi kadrosuna katmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın eski yıldızı Misimovic'in önerisiyle 26 yaşındaki Bosnalı futbolcu Smail Prevljak'ı listesine ekledi. İşte detaylar...