Talisca için tüm şartlar zorlanacak / 12.03.22

Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımın gündeminden düşmüyor. Gittiği günden bu yana adı birçok kez Beşiktaş ile yan yana gelen Brezilyalı oyuncu için, yeni iddialar manşetleri süslemeye devam ediyor. Anderson Taliscanın kulübü Al-Nassrdan bonservisini alması ve daha sonra da geri dönüş için önceden istediği gibi 5 milyon euroluk kontratlardan vazgeçmesi gerekiyor. Oyuncunun boşa çıkması halinde kendisiyle bir görüşme yapacak olan yönetim, ortak noktada buluşulabilecek düzeyde olması halinde teklifini revize edecek.