Trabzonspor Alberto Cerri transferini bitirmek üzere! Abdullah Avcı onay verdi / 07.08.21

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Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, yaz transfer sezonunda Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres gibi yıldızları kadrosuna katarken, bir isme daha imzayı attırmayı düşünüyor. Trabzonspor, Serie A’da Cagliari forması giyen 1.94 boyundaki golcü için zorunlu satın alma maddesi içermeyen kiralama teklifi yapıldı. Cerri bordo-mavili ekibe sıcak bakıyor. İşte detaylar... | TS haberleri