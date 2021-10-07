TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına İtalyan sol bek Pellegrini için devrede / 07.10.21

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Trabzonspor haberleri- Milli araya Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada giren Trabzonspor'da sol bek operasyonu erken başladı. İsmail Köybaşı'nın performans düşüklüğü, Trondsen'in de sık sık sakatlanması nedeniyle sol bek arayışları hız kazandı. Fırtına yaz döneminde transferi için çok çaba sarf edilen 22 yaşındaki savunma futbolcusu Pellegrini için Juventus'a yeni teklif sunulacak. Bordo mavililer, genç oyuncuyu kiralamak istiyor. İşte detaylar...