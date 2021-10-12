TRABZONSPOR HABERLERİ - İmha takımı! Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a özel görev / 12.10.21

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Spor haberi... Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Karadeniz ekibi Trabzonspor ilk 8 hafta sonunda topladığı 18 puanla 2. sırada yer alırken, 9. hafta mücadelesinde sahasında lider Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarına tam haz devam eden Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın kozları Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius olacak. Öte yandan Avcı'nın Bakasetas'a özel bir görev vereceği öğrenildi. İşte detaylar... (TS haberi)