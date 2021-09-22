Trabzonspor taraftarı Nwakaeme için kampanya başlattı! / 22.09.21

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Taraftarlar, sezon sonu sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki sol kanat için sosyal medyada bir saat içinde 30 bini aşkın paylaşım yaptı. Yönetim kurulu da harekete geçti. Fırtına ile 4. yılına giren ve şu ana kadar bordo-mavili formayla 118 maça çıkıp, 37 gol, 31 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu kalmak istiyor. Sezona müthiş giren Nwakaeme çıktığı 9 maçta 5 kez ağları sarsıp, 2 asist yaparak 7 gole katkı sağladı.