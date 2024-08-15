Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Avusturyada Rapid Wienin konuğu olacak. Temsilcimiz, ilk maçtaki 1-0lık mağlubiyet karşısında play-off bileti için mücadele edecek. Allianz Stadında TSİ 19.00da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Dev karşılaşma A Spordan ekranlara gelecek. Bu kritik maç öncesi Abdullah Avcının sahaya nasıl bir ilk 11le çıkacağı büyük merak konusu haline geldi. İşte karşılaşma öncesi tüm detaylar...