Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesi 4 müjde birden! / 08.09.21

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Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, milli ara sonrası Galatasaray derbisine çıkmaya hazılanıyor. Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi müjdeli haber geldi. Sakatlıkları bulunan forvet Cornelius, kanat Gervinho, sağ bek Peres ve Abdülkadir Ömür’ün pazar günü forma giyebilecekleri belirtildi. Trondsen’in de tedavisi sürüyor. İşte detaylar... | TS haberleri